11 interieurs met een persoonlijke touch

Is het een tapijt of is het een tafel? Het is een combinatie van beiden!

Met een bijzonder design item in huis zorg je voor een unieke sfeer; dit opvallende tapijt is zeker een eye-catcher! Je krijgt dan ook gegarandeerd veel feedback over jouw interieur van familie en vrienden.

