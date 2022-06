6 ultra moderne bungalows

Een huis staat synoniem voor een oneindige hoeveelheid ontwerpen en hoewel de huizen meestal twee of meer etages hebben vanwege de trends of omdat ze worden gebruikt door een, twee of meer bewoners die graag een grotere elegantie en luxe wensen, is de waarheid dat een woning met slechts één etage vele voordelen heeft.

Allereerst is een bungalow ideaal voor de verbinding met omliggende omgeving wat bij hogere huizen vrijwel onmogelijk is. Verder scheelt het trappen lopen en hebben alle ruimtes meestal grote glaspartijen waardoor de ruimtes baden in een zee van daglicht.

We selecteerden 6 ultra moderne ontwerpen voor je. Kijk en geniet mee van deze prachtige woningen…

We laten niet alleen de buitenzijde van deze woningen zien maar kijken ook naar binnen.