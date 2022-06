Slapen, douchen en koken in een schitterend appartement

Nog even een beeld van deze leuke ruimte. Erg geschikt om lekker aan de slag te gaan als je een dagje gaat thuiswerken en anders is dit het ideale kantoor voor een freelancer. Studeren behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Zelfs met twee personen kun je hier prima aan de slag. En let ook even op de leuke twist die in het ontwerp is aangebracht. We hebben het natuurlijk over het leuke tapijtje dat op de grond is gelegd.