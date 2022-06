Wij behoeden je voor deze interieur flaters!

Iedere kamer zou een eyecatcher moeten hebben. Een meubelstuk, of iets anders, die meteen in het oog springt als je de kamer binnenkomt. In deze kamer is dat overduidelijk de badkuip, die centraal in de badkamer staat en ook nog eens schitterend wordt belicht door het raam. De eyecatcher hoeft niet per se in het midden van de kamer te staan. Als deze genoeg in het oog springt, kan deze overal staan omdat de aandacht er toch wel op wordt gevestigd. Je zult zien dat elke kamer van zo'n object opknapt.