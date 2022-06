Keuken opleuken: kleine ingrepen, groots resultaat!

Het veranderen van de verlichting geeft altijd goede resultaten, zelfs in de keuken. Op de foto heeft de interieurarchitect voor hanglampen gekozen boven de tafel. Omdat het materiaal overeenkomt met het rvs van de oven en de afzuigkap passen deze lampen naadloos in deze keuken. Maar er zijn natuurlijk meer mogelijkheden. Tafellampen geven een keuken een gezellige sfeer. Is dat niet mogelijk denk dan ook eens aan hanglampen of verlichting in het plafond. Kijk eens in dit Ideabook voor meer inspiratie.