10 slimme tips voor een klein appartement

Kleine studio's of appartementen zijn niet makkelijk om in te richten. Want hoe richt je je appartement in zodat je voldoende ruimte hebt om te eten, vrienden te ontvangen, te werken en lekker te zitten.

In dit Ideabook laten we je een aantal heel slimme oplossingen zien die niet alleen handig zijn maar ook heel mooi zijn om te zien. De voorbeelden laten zien dat kleine ruimtes heel charmant kunnen zijn zonder in te boeten op functionaliteit.