Voor en Na: van vreselijk hok tot schitterende studio

Wat een wereld van verschil. Het is echt een schitterende ruimte geworden en voor een studio is het een prachtig en ruim geheel. Voor een ruime bank is plek overgebleven, er is een grote eettafel geplaatst en er is zelfs nog ruimte voor een bureau. We missen alleen het bed. Of moet je hier op de bank slapen? Nadat we eerst de (ook zeer royale!) keuken gaan bekijken zullen we zien hoe het met het bed is gesteld.