Ombouw : Garage wordt Prachtige Keuken

Het eindresultaat: een keuken die op de persoonlijke behoeften is afgestemd, met een aangrenzende eethoek. De koele roestvrij stalen fittingen geven de keuken een koele tint, terwijl de houten werkbladen warmte geven. De zwarte muur geeft de kamer extra diepte. De keuken is opgezet in twee delen, het kookeiland en het eetgedeelte. Let even op de prachtige grote koelkast. Daar kun je tijdens feestdagen heel wat voedsel voor je gasten in kwijt.