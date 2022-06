In deel 8 van deze serie over internationale kersttradities kijken we naar het land van de romantiek, lekker eten en vooral ook stijl! Frankrijk dus… De feestdagen in december zijn ook hier de meest populaire dagen in het jaar waarin familiereünies, diners, cadeaus en kerstdecoraties in een vrolijke en feestelijke sfeer hun plaats hebben. Laten we nu eens in de winter de grens oversteken en kijken hoe het er in Frankrijk aan toe gaat!