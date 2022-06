Voor en Na: oud huis krijgt een eigentijds interieur

Hoe knap je een oud huis in Spanje op? Dat is een vraag die je niet aan ons voor moet leggen, maar waar een restauratiebedrijf uit Alicante wel antwoord op kan geven. En in dit geval laten we de beelden natuurlijk spreken. Een prachtig eigentijds interieur is het meest opvallende aan dit project. We hebben heel wat beelden te bekijken, dus we gaan direct beginnen.