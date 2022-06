Cool en compact: het ontstaan van een moderne blokhut!

We staan nu binnen op de eerste verdieping die eigenlijk in zijn geheel als slaapkamer dient. Door een glazen wand blijft de ruimtelijkheid optimaal bewaard. Beneden zien we het zitgedeelte die dankzij de grote ramen over een fantastisch uitzicht beschikt. Onder de trap is de keuken die we helaas niet te zien krijgen. Maar al met al is dit een fantastische ruimte die veel woongenot garandeert.

Zou je ook in zo'n prachtige prefab blokhut willen wonen? Vraagt dan deze professionals voor advies. Inspiratie voor mooie huizen kun je hier op doen. En in dit Ideabook vertellen we je alles wat je moet weten over prefab woningen.