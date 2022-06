Kerst in Mexico – Merry Christmas Deel 7

Mexico is een surrealistisch land, waarvan Dali ooit zei dat hij er nooit kon leven omdat het meer surreëel is dan hij. Maar, Mexico heeft ook een unieke charme dat voornamelijk veroorzaakt wordt door een origineel mengsel van culturele toe-eigening, aanpassing en creativiteit. Dit is niet het minst het geval op het gebied van Mexicaanse kersttradities: deze zijn het gevolg van de cultuur van de Spaanse veroveraars, de bestaande Mexicaanse cultuur en haar latere aanpassing ervan. Zo heeft Mexico de basiselementen van het christendom, die al in onze vorige kerstedities besproken zijn, maar met een aantal verschillen en andere interpretaties die de moeite waard zijn om eens te bekijken. Laat je meevoeren door een surrealistische Mexicaanse kerst!