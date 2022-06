9 spectaculaire terrassen!

We zijn nu in de nazomer en het weer leent zich nog steeds voor een heerlijk buitenleven en wat is nu een betere manier om daarvan te genieten dan op een aangenaam en comfortabel terras? Deze ruimte is van essentieel belang voor momenten van ontspanning samen met vrienden en familie en vormt een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen van een woning. We geven je alvast inspiratie voor volgend jaar door middel van 9 prachtige inspirerende terrassen in verschillende stijlen en ontwerpen die tot de verbeelding spreken! Overdekt en ingericht met alles wat nodig is om deze zomer goed af te sluiten in het gezelschap van onze geliefden. Kijk met met ons mee naar deze 9 schitterende voorbeelden!