Kerst in het Engelssprekende deel van de wereld kennen we als een groots festival waar ons moderne kerstfeest inmiddels grotendeels van afgeleid is: de kerstman, cadeaus, grootse diners, speciale drankjes, kerstliedjes, kerstversieringen, gevulde kousen en natuurlijk de kerstboom. Als grote voorbeelden op het gebied van het kerstfeest willen we vandaag een kijkje nemen bij de kersttradities die in de UK dit hele seizoen kenmerken en wie weet doe je er nog wat nieuwe ideeën bij op!