Het architectenbureau: Newjoy Concepts doet haar naam eer aan door de realisatie van een renovatie en uitbreiding van een jaren vijftig woning. Het is een woonhuis geworden dat weer bewoont kan worden naar de moderne wooncriteria. De woning had duidelijk achterstallig onderhoud, daarbij was geen goede isolatie, oude warmte-installatie en er zat asbest in het schuurdak. Deze zaken moesten aangepakt worden, een klus die Newjoy Concepts met veel plezier aangepakt heeft. Aan de tuinzijde is de uitbouw gerealiseerd waarin zich een leefkeuken bevindt. Hieronder gunnen we je een kijkje in het renovatieproces, een schitterende update die het huis geschikt maakt voor vele jaren woonplezier. Wandel met ons mee door het huis en vind de inspiratie.