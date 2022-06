Kerst in Italië – Merry Christmas Deel 5

Kerst is wereldwijd misschien wel het meest geliefde feest van het jaar, en ook de gezelligste. In alle plaatsen waar we dit feest vieren zijn de straten gevuld met warme lichtjes die stad of dorp oplichten en in sommige landen zijn er kerstmarkten waar je glühwein, nationale lekkernijen en handgemaakte cadeaus kunt vinden voor vrienden en familie. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten werken wij bij homify in een groot internationale context en hebben zo een uniek perspectief op kerst in verschillende culturen. Vandaag willen we jullie vertellen over Italië!