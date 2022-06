Glazen villa met paardenstal

Deze glazen villa is gelegen nabij een typisch Nederlands dorp. Omringt door een agrarische setting op een ruim perceel gaat de bouwkunst van Coenen Sättele Architecten op een bijzondere wijze op in het landschap. Het gaat hier om een ruime glazen villa met paardenstallen. Natuurlijk golden er strenge eisen tijdens de bouw van de villa, dit heeft met de authentieke context te maken waarin de villa gebouwd is. De villa sluit dan ook aan bij de traditionele bouwstijl die in dit deel van Brabant te vinden is. Veel ruimtes zijn ondergronds gerealiseerd zodat de uiteindelijke woning zou passen in het bestemmingsplan. Dit scheelt natuurlijk een groot aantal meters boven de grond. We nemen je mee voor een bezichtiging. Wandel met ons mee voor de nodige inspiratie.