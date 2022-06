5 slechte gewoontes die je moet veranderen

Wit is bij het schilderen van muren en plafonds in huis veruit de meest favoriete kleur. We vinden het makkelijk om wit in ons interieur terug te laten komen. En eigenlijk is dat best wel jammer. Het is juist mooi om een muur of plafond in een andere kleur te schilderen. Vooral lichte kleuren kunnen in bijna elk interieur worden ingepast. Neem je inrichting eens goed onder de loep en bedenk welke kleuren dat goed bij zouden passen. Trek daarna de stoute schoenen aan en geef je muren en plafonds in huis een nieuw likje verf.