7 opvallende moderne keukens

Sommige keukens hebben het geluk dat ze een natuurlijke lichtinval hebben, dit geeft een warme sfeer aan de keuken. Indien jouw keuken een raam heeft, zorg er dan voor dat je optimaal van de lichtinval gebruik maakt.

Daarnaast is het bijzondere aan deze moderne keuken de indeling; er is een L-vormig aanrecht gemaakt dat tevens als een bar dient en in het midden van de keuken vind je een kookeiland. Voor de koks onder ons is deze keuken een waar paradijs, je hebt namelijk erg veel werkplek in deze keuken! Een moderne keuken betekent dan ook dat het een praktische keuken is, er is aan alles gedacht.