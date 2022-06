8 mini-tuinen om van te genieten

Er zijn veel plantsoorten die je bij jouw lokale bloemist kunt kopen en die je direct in huis kunt plaatsen. Van klimplanten tot bloemen in potten, de keuze is groot. Het mixen en matchen van planten zorgt dan ook voor een levendig gevoel in huis.

Het vinden van een perfecte balans tussen planten is natuurlijk een ware kunst. Je hoeft echter niet altijd groots uit te pakken. Zoals je bij dit project ziet is slechts een klein deel van het terras in beslag genomen door de groene planten. Je hoeft dus geen groot budget te hebben of veel plek op te offeren voor het maken van een mini-tuin.

Wat vaak een obstakel lijkt, is in werkelijkheid een manier om jouw creativiteit te vinden. Heb jij behoefte aan meer inspiratie voor de tuin? Lees dan dit Ideabook over welke tuinstijl het beste bij jou past!