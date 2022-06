Dit huisje van 82 m2 zal je hart stelen

Het ene huis is het andere niet. Dat weet je als doorgewinterde homifybezoeker misschien wel. Maar in het geval van het huis waar we nu een kijkje gaan nemen, is er geen enkele vlag die de lading dekt. Dit is namelijk zo’n surrealistisch en artistiek huis dat het amper mogelijk is om er een label op te plakken. Als het op huizen aankomt, is ons echter geen berg te hoog en daarom gaan we ook graag de uitdaging aan om dit huis leuk voor je te beschrijven. Geef vooral je ogen goed de kost en ga je verder heerlijk (met ons!) verbazen over dit erg unieke huis ontworpen door de Braziliaanse architect Joao Diniz.