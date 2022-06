8 simpele manieren om van jouw thuis een oase te maken

De woonkamer is het centrum van jouw woning, dus ook het centrum van jouw oase. Zorg daarom voor comfortabel meubilair in de woonkamer en vul het aan met groene planten. Daarnaast is het erg belangrijk om de woonkamer opgeruimd en netjes te houden. In chaos is het namelijk lastig om rust te vinden!

Een extra tip is om voor de juiste verlichting in de woonkamer te kiezen; zorg voor sfeervol licht op de juiste plaatsen. Natuurlijk is zonlicht het beste licht, maar in de avonduurtjes is het ook fijn als je op je gemak een boek kunt lezen op de bank.