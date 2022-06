8 originele keukenideeën

Je ziet het in steeds meer interieurs terug en het is o zo leuk: een krijtbord als muur! Dit idee is natuurlijk voornamelijk weggelegd voor de artistiekelingen onder ons, of voor families met kinderen.

Het voordeel van een krijtbord is dat je de tekst of de tekening altijd weer kunt uitvegen en er iets nieuws op kunt schrijven. Wat ook erg handig is, is dat je er een boodschappenlijst of een schoonmaakschema op kunt bijhouden. Erg leuk en handig dus!