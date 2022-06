Top 5 van de week: ideeën om je voortuin in te richten

Neem een woning van pakweg dertig jaar oud: de woonruimte is in principe meer dan ruim genoeg en het vrijstaande huis is gelegen op een mooie locatie met een zeer ruime tuin en toch als je de woning ziet dan sta je niet te popelen om daar te gaan wonen. Er mist iets en je hebt eerder het idee dat je voor een bejaardenwoning staat in plaats van voor een mooie vrijstaande woning. In zo’n geval is er iets mis en daar moet zeker verandering in komen.

Architect Hans de Mare van Mare Architectuur & Advies heeft er voor gezorgd dat de woning in dit Ideabook weer op alle punten mee mag tellen als een prachtig huis om in te wonen.

Benieuwd naar het resultaat? Kijk snel!