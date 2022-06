Etherisch woonhuis in Oostkapelle

De woning heeft een etherische uitstraling in de zin dat de schoonheid van de bouwkunst niet te vangen maar vluchtig is. Wel kunnen we uit de verschillende delen afleiden hoe de uitstraling ontstaat. Maar we weten ook dat de som (de schoonheid) meer is dan de som der delen. Deze woning is in 2012 ontworpen en werd twee jaar laten opgeleverd. De opdrachtgever wenste een woonhuis met gastenverblijf op een elegante locatie. Dit alles is zekere succesvol gerealiseerd. Qua woonoppervlakte en ruimte kun je in dit huis goed uit de voeten: vloeroppervlakte is om en nabij 335 m² en qua inhoud meten we 1100 m3: wat een ruimtelijkheid!