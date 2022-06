Moderne uitbreiding van een eengezinswoning

Een familiehuis is de kern van het sociale leven. Hier kom je elke dag weer thuis in een vertrouwde sfeer. We nemen je vandaag mee naar zo´n bijzondere woning te Spanbroek. Het is een gebied met een bijzondere historie. Het is de exacte plek waar vroeger de Zuiderzee was. Nu hebben de dijken het water teruggedrongen waardoor er ruimte kwam voor uitgestrekte velden. In de jaren negentig werd de wijkgebouw waar we nu het familiehuis treffen. Het is een modern ogende woning die recentelijk aan de achterzijde een moderne uitbouw gekregen heeft. Deze aanpassing creëert vanzelfsprekend meer woonruimte en zorgt daarnaast voor een overvloedige toevoer van daglicht. Binnen en buiten gaan duidelijk een gestroomlijnde interactie aan. Kijk hieronder samen met ons naar de inspirerende voorbeelden!