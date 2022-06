Deze villa laat ons met open ogen dromen

De villa bevindt zich in de nabijheid van beboste duinen en biedt je door zijn raampartijen een ruime blik op de , authentieke molens, schuren, boerderijen die sinds eeuwen in de omgeving liggen. De kap van de villa haakt aan bij de authentieke boerderij-look. We zien een unieke erker die door zijn witte kozijnen en immense afmetingen een krachtige uitstraling in de omgeving heeft en qua look mooi contrasteert met de rest van de woning. De woonkamer en slaapkamer zijn in deze erker zichtbaar. De begane grond is bijzonder ruim en heeft veel weg van een kunstgalerie, de ideale plek om de kunst van de bewoners te exposeren. Het is de hal die als knooppunt de garage, het souterrain, de entree, de begane grond en de eerste verdieping samenbrengt. Een woning gaat na de realisatie een eigen leven leiden, los van de wil van de architect of bewoners. In deze villa zien we dat ook gebeuren.