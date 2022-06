10 essentiële meubelstukken voor een klein huis

Bij het inrichten van je kleine huis is het handig om niet voorbij te gaan aan de functionele aspecten. Mooie meubels waar je niets aan hebt zijn niet handig. De eigenaren van kleine woningen breken zich vaak het hoofd bij de selectie van het meubilair. Vaak hoor je vragen als: ’Mijn slaapkamer kleiner is dan 10 vierkante meter, wat voor soort bed moet ik kopen? Of: ’Ik heb een kleine eetruimte in de hoek van mijn kleine keuken. Hoe kies ik de juiste eettafel? ’

In dit Ideabook laten we je tien meubelstukken die in geen enkel klein huis mogen ontbreken. Ze zijn niet alleen mooi om te zien maar ook nog een bijzonder praktisch.