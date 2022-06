Een romantisch chalet op een bijzondere plek

Soms kom je voor verrassingen te staan die je absoluut niet had verwacht. Neem nou dit huis: een romantisch chalet in Barcelona! Waar je juist een meer Mediterraanse bouwstijl zou verwachten, is gekozen voor een huis dat met gemak in een wintersportgebied had kunnen staan. Zelfs de open haard ontbreekt niet! En naast de leuke buitenkant, heeft het huis ook vooral een prachtig rustiek interieur. Wel is er als tegenhanger gekozen voor een modern randje aan het geheel. En de bouwonderneming House Habitat, die de bouw uitgevoerd heeft, bouwt ook nog eens op een zeer ecologisch verantwoorde manier. En dat maakt dit huis nog leuker.