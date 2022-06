Voor en Na: het ontstaan van een nieuwe badkamer

Wat een sfeervolle omgeving is er ontstaan! In deze badkamer kun je heerlijk ontspannen tot jezelf komen. Dankzij het dakraam is er een heerlijke lichtinval en ook op het gebied van stijl is er hier ontzettend veel aandacht aan besteed. De verlichting is perfect uitgekozen en dat geldt ook voor alle verschillende soorten materialen. En wat is er nou lekkerder dan dat je na een verfrissende douche een heerlijke warme en schone badjas aan kunt trekken? Hij hangt al voor je klaar!