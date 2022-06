Hedendaagse strakke woning met veel charme

Een moderne strakke woning in Breda heeft ons hart gestolen. De eenvoud en de visuele rust die deze woning uitstraalt is bijna met geen pen te beschrijven. DDP-Architectuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de woning die zoveel woonruimte en comfort herbergt. De woning is gebouwd op een diepe kavel, naast een bestaande garage die uiteindelijk omgebouwd is tot thuiskantoor en praktijkruimte. De bewoners van de woningen hebben zo veel extra mogelijkheden om een scala van activiteiten te ontplooien. Het is de diepte van de woning die ons direct betovert heeft. Met zijn hedendaagse charme staat deze woonstee op de ideale plek, vol van natuurlijke pracht en ruimte. Als bewoner/ bezoeker ervaar je een bijzondere connectie met de omgeving. Een lange gang volgt de diepte van de kavel en leidt ons door de woning. Vandaag nemen we je mee op een wandeling door de kamers van het huis om je de nodig inspiratie te laten opdoen. Wandel met ons mee.