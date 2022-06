10 fantastische en originele keukenbars

Het is een trend die steeds meer volgelingen krijgt: een bar in de keuken. Waarom? Omdat een keukenbar multifunctioneel is; je kunt er aan ontbijten, lunchen of avondeten en het zorgt voor een extra werkruimte indien er een grotere maaltijd voorbereid moet worden. Het is belangrijk dat een keukenbar een ontspannen plek is, een plek waar het goed te vertoeven is, waar je kunt genieten van een maaltijd en wellicht de krant kunt lezen!

Het type bar die het beste bij jouw keuken past is natuurlijk afhankelijk van de grootte van jouw keuken. Als inspiratiebron hebben wij 10 bijzondere keukenbars voor jou op een rijtje gezet!