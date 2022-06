Geniet van deze 7 bijzondere tuinen

Of jouw tuin nu groot of klein is, een terras mag zeker niet ontbreken! Bij dit project is er gekozen voor een terras dat uitkijkt op de woning; een paadje leidt naar het terras, het terras is omringd met weelderig groen en het uitzicht is natuurlijk schitterend.

Denk bij het aanleggen van het terras aan de ligging van de tuin; waar komt in de ochtend de zon op? Of wil je juist in de avond van de zon genieten? Je kunt natuurlijk ook bij dergelijke vragen een professional raadplegen voor het aanleggen van jouw tuin.