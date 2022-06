Bakstenen huis met een vrolijke uitstraling

De gevel van dit huis is eigenlijk een prima samenvatting van waar de woning voor staat. De robuuste baksteen worden afgewisseld met speelse stalen kozijnen in een bijzonder vrolijke kleur. De uitstekende randen per verdieping en de betonnen omlijsting van de ramen zorgen voor een bijzonder fraai geheel. En alsof dat nog niet genoeg is, zorgen de vele planten in de tuin voor een nog aangenamere aanblik.