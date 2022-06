Een moderne woning met een bijzondere uitstraling

De buitenkant van het huis was al zeer geslaagd om te zien en we gaan nu verder met het nemen van een kijkje in het huis. En we beginnen daarbij eens niet in de hal of in de woonkamer, maar juist op de overloop. Want ook die plek is een heel bijzonder geheel en laat gelijk zien hoe de bijzondere stijl in de woning zelf is. Het ruwe betonnen plafond bijvoorbeeld. Het vormt een hele mooie tegenhanger van de verder zo gepolijste en witte omgeving. Een groot pluspunt is ook de open ruimte die er in het midden is. Ook nog eens ideaal voor de lichtinval! Voeg er dan ook nog eens de uitgebalanceerde verlichting bij en het plaatje is compleet.