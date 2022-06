Voor en Na: de inspirerende opknapbeurt van een woonkamer

Herken je het gevoel dat je denk dat je woonkamer een beetje oubollig is geworden op het gebied van inrichting en stijl? Let dan goed op, want we laten je een inspirerende opknapbeurt van een woonkamer zien. Deze ruimte was er trouwens niet heel erg slecht aan toe, maar op een aantal punten was verbetering toch zeker gewenst. Dat neemt niet weg dat enkele (opvallende!) elementen uit de woonkamer als het ware mee zijn verhuisd naar de nieuwe situatie. Kun je niet langer wachten om deze bijzondere transformatie te zien? Kijk dan lekker mee naar dit fraaie project dat is vormgegeven door de Braziliaanse architecten van Cardoso Chouza.