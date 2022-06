11 geweldige onderhoudsvrije tuinen!

Als je het geluk hebt in het bezit te zijn van een tuin, dan is dat natuurlijk fantastisch. Toch kan het onderhouden van je tuin heel wat tijd kosten; denk maar aan het besproeien van bloemen en het verwijderen van onkruid. Als je op zoek bent naar een onderhoudsvrij alternatief voor de traditionele bloembedden en let dan op! Wij geven je een aantal voorbeelden waarin stenen en grind de hoofdrol spelen!

Mocht je toch nog wat groen willen toevoegen dan adviseren we het volgende:

Voor een Japanse tuin: bamboe en de Japanse esdoorn

Voor een mediterrane tuin: lavendel, rozemarijn & tijm