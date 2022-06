Heerlijk Koken in deze Klassieke Keukens

Onze huizen zijn aldoor onderhevig aan verandering. Door de jaren heen zijn stijlen gekomen en gegaan en wat ooit werd gezien als vernieuwend en modern schuiven we vandaag af als klassiek. Maar dit wil niet zeggen dat we het hebben over vergane glorie, integendeel! De klassieke keuken heeft in de loop der jaren een eigenzinnige look gekregen. Vormen, versieringen en sierlijkheden die men simpelweg nergens anders meer tegen komt. De klassieke keuken is simpelweg onmisbaar geworden en vooral: onuitwisbaar.

In dit Ideabook zullen we tien unieke klassieke keukens afgaan, stuk voor stuk uitzonderlijk en opvallend binnen de stijl. De klassieke keuken heeft heel wat moois om te laten zien, en wellicht vinden we er de ware droomkeuken tussen. Wellicht worden we nog verrast door iets wat we nooit als klassieke keuken hadden geclassificeerd.