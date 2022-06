Voor en Na: oud huis opgeknapt in een eigentijdse stijl

Had je verwacht dat het uiterlijk van de woning er zoals hier uit was komen te zien? Een moderne uitstraling die opvallend goed past bij dit huis. Maar de moderne stijl laat zich niet heel gemakkelijk omschrijven, want door de materiaalkeuze heeft het geheel ook een landelijk en Mediterraans tintje gekregen. Duidelijk is in ieder geval dat er flink is opgeknapt en dat er ook een zeer fraai terras is ontstaan. Bij de buitenkant is het echter niet gebleven, ook binnen is er flink verbouwd.