6 geweldige vouwbare tuindeuren!

Waar we eerder een wat industriële variant en een wat stoerdere houten variant zagen, zien we hier de statige en elegante versie van de vouwdeur. In deze setting en met een grijze tint in plaats van zwart wordt het allemaal net even iets chiquer. Met de vlakverdeling in het glas krijgt het een chique en tegelijkertijd luxe look. En het uitzicht op de prachtig aangelegde tuin is natuurlijk ook niet verkeerd.