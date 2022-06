Lichte en zomerse tuin voor het hele gezin

Een makkelijke en mooie manier om groente en kruiden te kweken is in de zogenaamde vierkante meter bakken. De bakken zien er niet alleen mooi uit, maar het moestuinieren op deze manier heeft ook een aantal voordelen. Zo hoef je nooit diep te spitten, houd je het onkruid beter in toom en kun je de planten beter beschermen. Je kan ervoor kiezen om in elke bak verschillende groente te kweken, of plant in de ene bak kruiden, in de andere sla en ga zo maar door.