Tussenverdieping voor nog meer ruimte

In kleine appartementen en studio's zijn hoge plafonds goud waard, want zo heb je de mogelijkheid om met een mezzanine of tussenvloer een extra ruimte te maken. Hier is het bed hoog boven in de kamer gemaakt. Handig want zo is er beneden nog voldoende ruimte voor een zithoek en een kleine keuken.

Bijzonder: de trap naar het bed is gelijk een boekenkast! Kijk ook eens in dit Ideabook. Hier leggen we uit waar je rekening mee moet houden wanneer je een mezzanine wilt toevoegen aan je huis en welke mogelijkheden er zijn. Ook laten we een aantal bijzondere designs zien.