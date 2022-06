Tien setjes eettafel stoelen in verschillende stijlen

De manier waarop hout in het ontwerp van deze eettafel stoelen wordt gebruikt, springt direct in het oog. Hoewel het leren zitvlak strak is geplaatst, ogen de rugleuningen en het onderstel van dit ontwerp zeer natuurlijk. Het hout is vrij donker en fraai vorm gegeven, waardoor deze eettafel stoelen perfect passen binnen een rustiek of brocante stijl. Dit wordt in deze ruimte nog eens benadrukt door de eettafel, die rust op een boomstronk. Hiermee bieden deze eettafel stoelen een fraaie combinatie van comfort en design, waarbij beide eigenschappen hand in hand subtiel worden blootgelegd in dit harmonieuze geheel.