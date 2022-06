Eenvoudige, maar verbluffende transformatie van een balkon

Als je in een appartement of in een relatief kleine woning woont, dan kies je er vaak voor om alle plekken in het huis zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Maar daar was in dit geval geen enkele sprake van. Dit is een lege ruimte waar helemaal niets mee wordt gedaan! En dat terwijl het eigenlijk een heel erg leuk plekje is. Wel handig is het afdakje dat is gemaakt, zodat je hier ook bij regen goed kunt bivakkeren. Maar waar moet je dan op gaan zitten?