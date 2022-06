19 eenvoudige tuinideeën met een spectaculair resultaat!

Als je dan een prachtige tuin zoals deze gecreëerd hebt, dan zal je er gegarandeerd veel tijd in willen doorbrengen. Wat te begrijpen is natuurlijk! Toch zal je wat privacy kunnen gebruiken als je in de tuin zit en zeker als je buren hebt. Daarom is het aan te raden om een schutting rondom je tuin te plaatsen. Je denkt misschien dat een tuinafscheiding duur is. Wel, dat is totaal niet het geval. Zeker als je bijvoorbeeld gebruikt hout, zoals in dit voorbeeld, kiest. Je kan het even opschuren, een kleurtje geven of gewoon zo laten. Hout is niet alleen veel goedkoper dan andere materialen, maar het heeft vaak ook meer charme! We hebben het al gehad over bamboe en dat kan je zeker en vast ook gebruiken om een schitterende en ijzerke tuinafscheiding mee te maken.