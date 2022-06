Het huis waarin landelijk en modern samenkomen

Aan de voorkant van het huis kon je het al een klein beetje zien, maar als je eenmaal in de achtertuin bent dan kom je werkelijk in een heerlijke romantische omgeving terecht. Een fraai gazon en leuke beplanting houden elkaar perfect in evenwicht. Hierdoor ontstaat naast een romantische, ook een hele intieme sfeer. Maar wat we toch stiekem het leukste vinden, is het tuinhuisje. Het lijkt wel een miniatuurversie van het ‘echte’ huis. En die twee natuurstenen muren maken het plaatje natuurlijk helemaal compleet.