6 multifunctionele meubels voor kleine ruimtes!

Dit meubelstuk is op veel verschillende manieren multifunctioneel. Ook hier zien we een klap tafeltje dat in- een uitgeklapt kan worden. Daarnaast is dit meubelstuk nog een kast, maar tegelijkertijd is het ook een roomdevider. In plaats van een muurtje neer te zetten, is dit meubelstuk veel handiger omdat het zoveel meer functies heeft.