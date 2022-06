“Een uniek huis geeft zijn geheimen prijs”, het lijkt wel de titel van een spannend boek! En het is in het geval van dit huis dan ook zeker waar dat we een leuke ontdekkingstocht kunnen gaan ondernemen. De Portugese architecten van Studio Dois hebben een zeer bijzonder huis ontworpen dat aan de ene kant op een fantastische locatie gelegen is en anderzijds van zichzelf zo uniek is. Er is meer dan voldoende om te bekijken, dus we gaan dan ook direct beginnen met de rondleiding.