Voor en Na: oude schuur wordt prachtige woning

Een oude schuur op de kop tikken is niet zo’n groot probleem, er zijn heel wat schuren, loodsen of andere oude bedrijfsonderkomens te vinden die een prima nieuw leven kunnen krijgen als woning. Wat vooral van belang is, is dat je ook na aankoop voldoende budget overhoudt om er een mooie woning van te kunnen maken. En hoewel Nederland heel wat oude boerenschuren kent, gaan we in dit geval toch even iets verder van huis kijken. De oude schuur die we nu gaan bekijken is namelijk in Japan te vinden. Een charmant onderkomen, maar in de oude situatie volstrekt onbruikbaar om in te wonen. Dankzij de architecten van Studio Poh is dat nu wel mogelijk. Kijk lekker mee!