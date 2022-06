Trendkleur 2015: woonideeën met Marsala

Met de onthulling van dé nieuwe trendkleur voor het jaar 2015 is iedereen die telt in de wereld van design direct aan de slag gegaan. Deze kleur, Marsala geheten, is door iedereen enthousiast ontvangen, en geen wonder, want deze specifieke tint is een prachtig midden tussen een donker, dof roze en licht bordeaux: een zachte en warme roodtint dat een waardige opvolger is van de kleur Radiant Orchid (een lila-achtig paars) dat het jaar 2014 opfleurde. Deze aardachtige en natuurlijke kleur zal de wereld van mode en interieurontwerp met storm veroveren dankzij haar eigenschap prachtig in bestaande kleurpaletten en interieurstijlen te passen. Of je nu een tableau uit het paleis van Koning Lodewijk in Versailles recreëert of een zwoel accent aan een minimalistische ruimte wil toevoegen: Marsala past bij iedere gelegenheid.

Ben je enthousiast om te zien hoe deze spetterende kleur ook jouw interieur kan laten schitteren van stijl? Kijk dan naar de voorbeelden hieronder, en ontdek hoe de trendkleur van 2015 bij jou in huis een plaatsje kan krijgen…